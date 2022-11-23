Россиянам рассказали о правилах поведения в случае автоподстав

Автоюрист Славнов: в случае подставного ДТП важно не вступать в диалог с мошенниками

В случае столкновения с автоподставщиками важно не вступать с ними в диалог, а сразу обращаться в правоохранительные органы. Как правило, в этом случае мошенники сразу покидают место ДТП. О правилах поведения в случае подставных ДТП в беседе с «Лентой.ру» рассказал россиянам автоюрист Дмитрий Славнов.

«Как правило, такие случаи разворачиваются следующим образом: "сбивают" одного, на месте сразу появляется "свидетель", который все видел и даже, совершенно случайно, снял все на телефон. Они начинают предлагать закрыть глаза на ДТП и никуда не обращаться за плату, как правило, в 25-30 тысяч рублей», — рассказал Славнов.

Автоюрист призывает не отчаиваться, а обратиться в правоохранительные органы и сообщить о наезде на пешехода. Мошенники, по его словам, дожидаться приезда полиции не будут, поскольку подобный эпизод в их жизни явно не первый.

«Если МВД будет проводить оперативно-разыскную деятельность, то быстро поймет причастность граждан к аналогичным действиям и возбудит статью о мошенничестве. Так что просто вызываем полицию и не вступаем с мошенниками в диалог: они хорошие психологи, разговорят так, что и заплатите, и должны еще останетесь. Если вдруг автоподставщики все же не уедут, спокойно едете в травмпункт, снимаете травмы и передаете номер страховой», — заключил автоюрист.

Ранее сообщалось, что начальника отдела следственной части ГСУ МВД Башкирии будут судить за помощь мошенникам. Полицейский помог незаконно вернуть автосалону 42 автомобиля, которые находились под арестом. Следствие расценило это как превышение должностных полномочий.