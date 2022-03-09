Начальника отдела МВД Башкирии осудят за помощь мошенникам

В Башкирии будут судить полицейского за незаконный возврат автосалону арестованных машин

Начальника отдела следственной части ГСУ МВД Башкирии будут судить за помощь мошенникам. Полицейский помог незаконно вернуть автосалону 42 автомобиля, которые находились под арестом, следствие расценило это как превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» в среду, 9 марта, рассказал представитель управления Следственного комитета России (СКР) по республике Евгений Каневский.

По данным ведомства, в декабре 2019 года фигурант, будучи при исполнении, принял уголовное дело по автосалону, сотрудники которого занимались мошенничеством при продаже авто. На их счету были как минимум 248 пострадавших с общим ущербом свыше 35 миллионов рублей. На 42 машины, принадлежащие салону, был наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Полицейский отменил этот арест и выдал изъятые паспорта на машины представителю компании, который предоставил документы, свидетельствующие о праве собственности на эти авто. Позже часть этих авто на сумму в 19 миллионов рублей мошенники успели незаконно продать.

Следствие считает, что полицейский не просто превысил полномочия, но и нарушил интересы потерпевших, так как распорядился имуществом, за счет которого подлежит возмещению причиненный ущерб. Свою вину он не признал, следствие уже завершило дело и вскоре оно поступит в суд.