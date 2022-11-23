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11:37, 23 ноября 2022Мир

В Москве загорелась резиденция посла Алжира

В центре Москвы загорелась резиденция посла Алжира в России Смаила Бенамары
Смаил Бенамара

Смаил Бенамара. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В центре Москвы в здании резиденции посла Алжира в России Смаила Бенамары произошел пожар, на данный момент возгорание ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщение о пожаре поступило в 11:08. Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания старой постройки на улице Спиридоновка, дом 13», — говорится в сообщении экстренных служб. По их предварительным данным, причиной возгорания стала старая проводка, пострадавших нет.

20 ноября сообщалось, что в центре Москвы загорелся цветочный склад. Погибли восемь человек. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров — его удалось потушить только спустя девять часов. Из здания эвакуировали семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.

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Виктория Кондратьева
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