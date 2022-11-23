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09:42, 23 ноября 2022Мир

В Иерусалиме произошел второй за день взрыв

Jerusalem Post: второй за день взрыв прогремел в районе Рамот в Иерусалиме
Начало событий в новости Произошел взрыв на въезде в Иерусалим

Фото: Nasser Ishtayeh / Getty Images

Два взрыва прогремели на въезде в город Иерусалим утром в среду, 23 ноября. Первый — возле Центрального автовокзала на въезде в Иерусалим, а второй — на въезде в район Рамот. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Не менее 18 человек ранены. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция считает, что оба взрыва были скоординированным совместным нападением, начальник полиции Коби Шабтай уже прибыл на место первого взрыва.

Министр обороны Израиля Бени Ганц провел встречу с главой службы безопасности страны (Шабак) Роненом Баром и рядом других представителей силовых структур.

В результате первого взрыва у вокзала ранены как минимум пятеро. По предварительным данным, там сдетонировало взрывное устройство, установленное на заборе. Впрочем, в эфире радио армии Израиля Galei Tzahal предположили, что в первый за день раз взорвался скутер, припаркованный около автобусной остановки.

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Елизавета Наумова
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