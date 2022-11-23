В Иерусалиме произошел второй за день взрыв

Jerusalem Post: второй за день взрыв прогремел в районе Рамот в Иерусалиме

Два взрыва прогремели на въезде в город Иерусалим утром в среду, 23 ноября. Первый — возле Центрального автовокзала на въезде в Иерусалим, а второй — на въезде в район Рамот. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Не менее 18 человек ранены. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция считает, что оба взрыва были скоординированным совместным нападением, начальник полиции Коби Шабтай уже прибыл на место первого взрыва.

Министр обороны Израиля Бени Ганц провел встречу с главой службы безопасности страны (Шабак) Роненом Баром и рядом других представителей силовых структур.

В результате первого взрыва у вокзала ранены как минимум пятеро. По предварительным данным, там сдетонировало взрывное устройство, установленное на заборе. Впрочем, в эфире радио армии Израиля Galei Tzahal предположили, что в первый за день раз взорвался скутер, припаркованный около автобусной остановки.