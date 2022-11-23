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22:56, 23 ноября 2022Силовые структуры

В Чечне возбудили дело против Закаева

СК РФ в Чечне возбудил уголовное дело против Закаева за создание батальона на Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / globallookpress.com

Следственный комитет России (СК РФ) в Чечне возбудил уголовное дело против экс-эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева за участие в создании батальона на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что дело возбудили по части 1 статьи 205.4 УК РФ «Создание террористического сообщества». По данным следствия, на территории Украины Закаев принимал участие в создании террористического сообщества «Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия». Он был создан для ведения боевых действий против российских военных, говорится в сообщении.

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Марина Совина
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