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12:59, 19 октября 2022Бывший СССР

Командиров чеченских сепаратистов заметили на Украине

WarGonzo сообщил о нахождении чеченских сепаратистов Ажиева и Закаева на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции на Украине замечены бывший эмиссар чеченских сепаратистов, скрывавшийся в Великобритании, Ахмед Закаев и террорист Абдулхаким Аш-Шишани (настоящее имя — Рустам Ажиев). Об этом сообщает WarGonzo.

«Предполагаем, их приезд связан с просьбой о новых денежных траншах у Зеленского для отряда боевиков "ОБОН ВС ЧРИ"», — говорится в комментарии к фотографиям, на которых запечатлены командиры сепаратистов Ажиев и Закаев.

Уточняется, что в распоряжении канала появились перехваченные голосовые сообщения террористов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). В одной из аудиозаписей мужской голос спрашивает о возможности обмена «брата ингуша, выданного СБУ российским спецслужбам», на российских военнопленных. Официальных комментариев, подтверждающих достоверность этих сообщений, в настоящий момент нет.

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Ранее сообщалось, что ичкерийцы Чеченская республика Ичкерия» — запрещенная в России террористическая организация) из батальона имени Шейха Мансура, воющего на стороне ВСУ, пытаются освободить из российской тюрьмы боевика ингушского происхождения Тимура Тумгоева. Известно, что Тумгоев воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), затем участвовал в боевых действиях на Украине и в Донбассе. В настоящий момент он отбывает наказание во Владимирской области.

Ахмед Закаев был бригадным генералом, министром культуры, иностранных дел и вице-премьером самопровозглашенной ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в его выдаче, так как Великобритания предоставила ему политическое убежище.

Во вторник, 18 октября, Верховная Рада Украины признала независимость ЧРИ. За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании.

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Варвара Кошечкина
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