Украина признала Ичкерию

Верховная Рада Украины признала независимость запрещенной в России Ичкерии

Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), передает «Коммерсантъ».

За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании.

12 июля на сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании суверенитета Ичкерии. Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

В июле же на тогда еще инициативу о признании Ичкерии отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что украинские депутаты потеряли связь с реальностью, так как Ичкерии даже на бумаге давно не существует.