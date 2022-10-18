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14:17, 18 октября 2022Бывший СССР

Украина признала Ичкерию

Верховная Рада Украины признала независимость запрещенной в России Ичкерии

Фото: Globallookpress.com

Верховная Рада Украины признала независимость Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), передает «Коммерсантъ».

За соответствующий законопроект проголосовали 287 депутатов, 64 не участвовали в голосовании.

12 июля на сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании суверенитета Ичкерии. Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

В июле же на тогда еще инициативу о признании Ичкерии отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что украинские депутаты потеряли связь с реальностью, так как Ичкерии даже на бумаге давно не существует.

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Василий Мека
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