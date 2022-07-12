Кадыров высмеял предложение депутатов Рады признать независимость Ичкерии

Глава Чечни Кадыров напомнил депутатам Рады, что Ичкерии «даже на бумаге не существует»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на предложение депутатов Верховной Рады признать суверенитет Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам политика, украинские депутаты потеряли связь с реальностью, так как Ичкерии «даже на бумаге» давно не существует.

«Тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью. Я, честно, не знал, что у них там дела обстоят настолько плачевно», — высмеял инициаторов чеченский лидер. Он напомнил, что Ичкерию ликвидировали еще в 2007 году сами же ичкерийцы.

Кадыров также предложил украинским депутатам провести дебаты о признании Плутона планетой или «поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».

Накануне член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал провокацией предложение депутатов Рады признать независимость Ичкерии. «Это провокационная вещь абсолютно. Народ Чечни сегодня понимает, что как раз республике лучше всего быть в составе России и жить с Россией. Все здравые политики понимают, что лучше быть вместе, чем порознь», — заявил он.

12 июля на сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.