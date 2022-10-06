Стало известно о попытке ичкерийцев освободить через ВСУ террориста из России

WarGonzo: боевики-ичкерийцы пытаются через ВСУ освободить из России террориста ИГ

Ичкерийцы («Чеченская республика Ичкерия» — запрещенная в России террористическая организация) из батальона имени Шейха Мансура, воющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаются освободить из российской тюрьмы боевика ингушского происхождения Тимура Тумгоева. Об этом сообщает WarGonzo со ссылкой на перехваченную переписку.

Известно, что Тумгоев воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), затем участвовал в боевых действиях на Украине и в Донбассе. В настоящий момент он отбывает наказание во Владимирской области.

Предполагается, что террориста хотят освободить в рамках обмена пленными. Другие подробности не приводятся.

Тумгоев в июне 2019 года был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. По данным следствия, в 2014 году он выехал в Грузию, затем в Турцию, откуда направился в Сирию и примкнул к террористам ИГ. В 2016 году Тумгоева задержали на Украине, а в 2018-м он был выдан России по запросу ФСБ.

О воюющих на стороне ВСУ ичкерийцах ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам главы региона, «чеченоговорящие шайтаны из так называемого Шейх-Мансуровского батальона (...) как будто испаряются при первой же новости о приближении чеченских силовиков». Чеченские бойцы обнаружили на предполагаемом месте их дислокации разбросанные шевроны, значки и другие вещи с «соответствующей символикой», а также трофейную технику.