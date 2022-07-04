Кадыров пообещал неизбежную «дешайтанизацию» Украины

Рамзан Кадыров показал шевроны «ичкерийцев» и заявил о неизбежной «дешайтанизации» Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейную технику и шевроны «ичкерийцев» («Чеченская республика Ичкерия» — запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что их догонят и накажут, а «дешайтанизация» Украины неизбежна. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, «чеченоговорящие шайтаны из так называемого Шейх-Мансуровского батальона (...) как будто испаряются при первой же новости о приближении чеченских силовиков». Чеченские бойцы обнаружили на предполагаемом месте их дислокации разбросанные шевроны, значки и другие вещи с «соответствующей символикой», а также трофейную технику.

Глава Чечни предположил, что «ичкерийцы» «"героически" отступили» вместе с украинскими военными. «Но ничего страшного, догоним и накажем», — пообещал он. Он назвал их «кучкой податливых европейским господам шайтанов», порочащих имя героя чеченского народа Шейха Мансура. «Дешайтанизация Украины неизбежна!», — заключил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, «итальянец так рвался на украинское поле боя, что при первой же возможности свалил впопыхах, либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру».

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