Глава Чечни Кадыров показал паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале паспорт гражданина Италии, найденный среди вещей бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Что только не найдешь среди брошенных вещей нациков, бандеровцев и шайтанов. На этот раз помощнику главы Чечни Апты Алаудинову в руки попал паспорт гражданина Италии», — написал чеченский глава.

По словам Кадырова, «итальянец так рвался на украинское поле боя, что при первой же возможности свалил впопыхах, либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру».

Накануне министр обороны и генерал российской армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР. По словам Шойгу, российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР смогли взять под контроль Лисичанск и близлежащие города и села, в числе которых есть Белогоровка, Малорязанцево и Белая Гора. Уточняется также, что общая площадь освобожденных за минувшие сутки территорий Украины составила 182 квадратных километра.