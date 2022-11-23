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17:24, 23 ноября 2022Моя страна

В Домбае стартовало строительство пятой очереди канатной дороги

В Домбае на склоне горы Мусса-Ачитара появится пятая очередь канатной дороги

Фото: Егор Комаров / РИА Новости

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии началось строительство пятой очереди канатной дороги с пропускной способностью 2,7 тысячи человек в час. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что объект появится на склоне горы Мусса-Ачитара и позволит отдыхающим побывать на высоте более трех тысяч метров. Подъемник будет оснащен шестиместными креслами, изготовленными по современным стандартам.

«Возводимый объект позволит туристам подниматься к самой высокой смотровой площадке курорта — на 3012 метров, откуда открывается отличный вид на легендарные рельефы Домбая. Общая протяженность новой канатной дороги составит 1573 метра по горизонтали, а ее пропускная способность — 2700 человек в час», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на курорте работают восемь канатных дорог, более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов, а также 12 современных горнолыжных трасс.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, как разделились турпотоки на новогодние праздники. По его словам, треть из уже определившихся с местом отпуска россиян отправятся на горнолыжные курорты. Часть путешественников предпочла лечебно-оздоровительный отдых. Последняя треть россиян отправится на Новый год в экскурсионный туризм.

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Валентина Процкова
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