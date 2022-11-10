Стали известные новогодние туристические предпочтения россиян

Вице-президент РСТ Барзыкин: 30% россиян уже определились с местом отдыха на Новый год

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, как разделились турпотоки на новогодние праздники. По его словам, треть из уже определившихся с местом отпуска россиян отправятся на горнолыжные курорты. Часть путешественников предпочла лечебно-оздоровительный отдых. Последняя треть россиян отправится на Новый год в экскурсионный туризм. Об этом специалист рассказал в ходе беседы с «Лентой.ру».

От 30 и более процентов россиян уже определились с направлением отдыха на Новый год, сообщил Барзыкин. Они поделились примерно в равных долях на три части, добавил он.

Первая треть россиян отправится на Новый год на горнолыжные курорты. «Например, в Красной Поляне уже до 50 процентов забронированных номеров в отелях. То же самое в горнолыжном курорте Шерегеш. Отдельные отели полностью проданы. Активно бронируются горнолыжные курорты в Приэльбрусье, Домбай, Архыз», — поделился вице-президент РСТ.

Чуть больше трети россиян предпочли лечебно-оздоровительный или экологический туризм на Новый год. «То есть все что связано со здоровьем и окружающей средой. До 40 процентов таковых. Наши здравницы и санаторно-курортные учреждения предлагают на новогодние каникулы пакеты по пять и десять дней оздоровительного отдыха. Большинство с зимними плавательными бассейнами. В общем-то активным спросом тоже пользуются», — высказался эксперт.

В частности, сейчас на Черноморском побережье оборудуются и открываются зимние пляжи, сообщил Барзыкин. Это даст возможность путешественникам проводить на них свой досуг, гулять и заниматься спортивным туризмом.

«Третий сегмент культурно-познавательный, экскурсионный. Он касается и таких известных брендов как "Поезд Деда Мороза" в Великий Устюг и ряда других направлений, например по Золотому кольцу, на северо-запад в Санкт-Петербург, плюс в Карелию», —рассказал эксперт.

Он отметил, что к началу ноября наблюдается от 5 до 20 процентов больше бронирований, чем к тому же моменту в прошлом году.

Ранее стало известно, что россияне начали активнее покупать путевки на зимний период, в том числе на Новый год, в Таиланд, на Шри-Ланку, в Индию и Вьетнам. Отмечается, что спрос стал расти благодаря расширению авиаперелетов в ноябре.