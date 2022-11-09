Россияне стали чаще интересоваться новогодними турами в Таиланд и Индию

Россияне стали чаще покупать путевки в Таиланд, Шри-Ланку и Индию на Новый год

Россияне начали активнее покупать путевки на зимний период, в том числе на Новый, год в Таиланд, на Шри-Ланку, в Индию и Вьетнам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей сферы туризма.

Отмечается, что спрос стал расти благодаря расширению авиаперелетов в ноябре. Самыми востребованными оказались страны Южной и Юго-Восточной Азии. При этом наиболее заметен рост по тем направлениям, где раньше было мало вариантов перевозки и прямые и чартерные рейсы появились недавно.

Как рассказали эксперты, спрос по всем направлениям юга и юго-востока Азии за последние два месяца в среднем вырос на 30 процентов. В туристических компаниях также отметили, что россияне покупают туры как за пару недель до поездки, так и за несколько месяцев. При этом большая доля бронирований приходится на новогодние даты. Средняя продолжительность путешествия составляет 12-15 дней.

Стоимость недельных туров в трехзвездочный отель в Таиланде в декабре начинается от 67,8 тысячи рублей на одного, а на Новый год — от 87 тысяч. На Шри-Ланку — от 71 тысячи рублей и от 97,6 тысячи соответственно.

В январе-сентябре 2022 года число туристических поездок россиян по наиболее популярным заграничным направлениям увеличилось на 43 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. За три квартала было совершено более 7,5 миллиона «визитов с целью туризма и отдыха» по 15 наиболее популярным зарубежным направлениям, среди которых ряд стран постсоветского пространства.