Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции

Эрдоган заявил, что Турция начнет трансграничную военную операцию в подходящее время

Турция начнет трансграничную военную операцию в подходящее для этого время. Так оценил сроки начала операции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает ТАСС.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара еще никогда не была настолько серьезно настроена, чтобы обеспечить безопасность государственных границ. «Мы приступим к проведению операции в самое подходящее для нас время», — высказался он.

При этом Эрдоган заявил, что власти Сирии и Ирака не должны ощущать опасность в связи в турецкой операцией против террористов. «Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лично отдал приказ об ударах по Сирии и Ираку и проведении военной операции на территории Сирии и Ирака после того, как вернулся с саммита «Большой двадцатки» (G20). Он также обвинил Россию в невыполнении обязательств по борьбе с террористами в Сирии.

