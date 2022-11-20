Стало известно о приказе Эрдогана об ударе по Сирии и Ираку

Эрдоган отдал приказ об ударе по Сирии и Ираку по возвращении с саммита G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной операции на территории Сирии и Ирака после того, как вернулся с саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил на острове Бали. Об этом стало известно турецкому телеканалу ТРТ, передает ТАСС.

Согласно сюжету, показанному в эфире телеканала, глава Минобороны Турции Хулуси Акар доложил Эрдогану о ситуации, когда тот находился на борту президентского самолета. Он также передал турецкому лидеру соответствующий документ, который тот там же и подписал.

Ранее в воскресенье, 20 ноября, стало известно, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Уточнялось, что удары были нанесены истребителями F-16 и беспилотниками Военно-воздушных сил (ВВС) Турции по четырем регионам в Сирии и по одному — в Ираке.

О планах Анкары провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии сообщалось 15 ноября. До этого Эрдоган заявлял, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций.