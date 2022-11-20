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07:02, 20 ноября 2022Мир

Минобороны Турции заявило об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

Минобороны Турции заявило об уничтожении баз террористов на севере Ирака и Сирии

Фото: Pixabay

Турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщили источники в Минобороны Турции, передает ТАСС.

В операции участвовали более 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары также наносила артиллерия по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

Источники также допустили проведение наземной части трансграничной операции после воздушной.

15 ноября стало известно, что Анкара планирует провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана на севере Сирии. Представитель турецких властей, пожелавший оставаться анонимным, подчеркнул, что спецоперация против курдских формирований в Ираке продоложается

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Марина Совина
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