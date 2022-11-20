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10:08, 20 ноября 2022Мир

Раскрыты подробности ударов ВВС Турции по Сирии и Ираку

A Haber: ВВС Турции нанесли удары по четырем регионам Сирии и по одному региону в Ираке

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

ВВС Турции в рамках воздушной операции нанесли удары по четырем регионам в Сирии, по одному — в Ираке. Такие подробности раскрыл телеканал A Haber.

По его данным, турецкие истребители F-16 и беспилотные летательные аппараты атаковали сирийские регионы Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а также иракский регион Шенгал.

Известно, что техника, используемая для нанесения ударов, взлетела с 8-й главной реактивной базы командования ВВС Турции в Диярбакыре на юго-востоке республики.

Ранее минобороны Турции объявило, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии. В операции участвовали более 50 самолетов и 20 беспилотников. Удары также наносила артиллерия по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

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Варвара Кошечкина
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