Болгария и Россия договорились об экспорте нефти в Евросоюз в обход санкций

Euractiv: Болгария договорилась с Россией об экспорте нефти в Евросоюз в обход санкций

Власти Болгарии договорились с «Лукойл Нефтохим Бургас» о том, что компания может продолжать работать и экспортировать нефтепродукты в Евросоюз до конца 2024 года. Об этом сообщает портал Euractiv.

Таким образом, Болгария и Россия смогли договориться вопреки предупреждениям Еврокомиссии о том, что это нарушит санкционный режим введенный против РФ.

«С 1 января 2023 года «Лукойл» переведет всю добычу, доходы и налоги к уплате в Болгарию, а не, как это было раньше, в Нидерланды или Швейцарию», — отметил вице-премьер-министр Болгарии по вопросам экономической политики Христо Алексеев.

Также Алексеев пояснил, что в течение недели после принятия Болгарией нормативно-правовых документов будет принято решение о переходе на схему, при которой прибыль от нефтепереработки будет перечисляться в Болгарию.

Республика перестала получать российский газ с 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.