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08:00, 23 ноября 2022Ценности

Полная блогерша примерила кожаное нижнее белье и рассмеялась на камеру

Полная блогерша Никки Гарза примерила откровенное кожаное белье и рассмеялась на камеру

Фото: @itsnikki.g

Полная блогерша продемонстрировала откровенный наряд на камеру и восхитила подписчиков. Соответствующей публикацией героиня материала с никнеймом @itsnikki.g поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша Никки Гарза примерила кожаный образ, состоящий из бюстгальтера, перчаток и трусов. Юзерша дополнила нижнее белье платком на шее и ремнем на талии. Посмотрев на себя в кадре, Гарза громко рассмеялась.

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Подписчики поддержали блогершу в комментариях под публикацией. «Вы даже в этом выглядите потрясающе», «Это наряд действительно хорош», «Я пересмотрел ролик трижды и до сих пор не могу поверить, что ты так хорошо выглядишь. Не могу найти в тебе недостатки», — оценили они.

Ранее в ноябре полная блогерша Алекса оголилась на камеру назло хейтерам в соцсетях. В опубликованном ролике инфлюэнсерша с никнеймом @alexaspasia запечатлела себя в черном бархатном платье, украшенном кружевом на рукавах и в области живота. Поклонники противоречиво отреагировали на пост юзерши, о чем написали в комментариях.

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Екатерина Ештокина
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