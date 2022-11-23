Раскрыты одобренные экспертом секреты здоровья известных футболистов
Поддерживать форму норвежскому нападающему Эрлингу Холанну помогает диета в стиле Ганнибала Лектора, сообщила спортивный диетолог Джесс Хиллиард. Другие способы известных футболистов сохранять форму и ментальное здоровье она раскрыла для издания The Sun.
Как отметила Хиллиард, футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду не зря являются поклонниками морских водорослей. Помимо необходимого для восстановления мышц белка в них содержатся йод и многие ценные витамины и минералы, которые помогают поддерживать работу щитовидной железы и либидо.
Еще одним одобренным экспертом секретом здоровья является диета в стиле Ганнибала Лектора, которой придерживается молодой норвежский футболист Эрлинг Холанн для поддержания блестящей физической формы. Основу его меню составляют сердце и печень. По словам Хиллиард, сердце богато питательными веществами, необходимыми для укрепления сердечно-сосудистой системы. Включение в рацион печени поможет снизить «плохой» холестерин и поддерживать в норме «хороший», что является отличной профилактикой инсульта.
В свою очередь, капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл и капитан сборной Англии Гарри Кейн любят гольф. Футболисты утверждают, что этот вид спорта помогает им отвлечься от футбола, проясняет разум и улучшает психическое здоровье. И Хиллиард уверена: гольф действительно повышает выносливость, мышечный тонус и позволяет контролировать массу тела.
И наконец, молодой британский защитник Трент Александер-Арнольд играет в шахматы, что дает ему преимущество на поле и развивает стратегическое мышление. А для улучшения периферийного зрения и скорости реакции он прибегает к тренировкам в виртуальной реальности. Спортивный диетолог объяснила, что шахматы действительно помогают лучше справляться со стрессом, так как учат терпению и развивают навыки поиска различных решений одной и той же проблемы.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко предупредила мужчин о понижающих тестостерон продуктах. По ее словам, негативно влияют на уровень главного мужского гормона орехи, гречка и бобы.