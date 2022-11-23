Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:11, 23 ноября 2022Забота о себе

Раскрыты одобренные экспертом секреты здоровья известных футболистов

Диетолог Хиллиард: поддерживать форму футболисту Холанну помогает диета Ганнибала Лектора

Фото: CR7 Underwear

Поддерживать форму норвежскому нападающему Эрлингу Холанну помогает диета в стиле Ганнибала Лектора, сообщила спортивный диетолог Джесс Хиллиард. Другие способы известных футболистов сохранять форму и ментальное здоровье она раскрыла для издания The Sun.

Как отметила Хиллиард, футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду не зря являются поклонниками морских водорослей. Помимо необходимого для восстановления мышц белка в них содержатся йод и многие ценные витамины и минералы, которые помогают поддерживать работу щитовидной железы и либидо.

Еще одним одобренным экспертом секретом здоровья является диета в стиле Ганнибала Лектора, которой придерживается молодой норвежский футболист Эрлинг Холанн для поддержания блестящей физической формы. Основу его меню составляют сердце и печень. По словам Хиллиард, сердце богато питательными веществами, необходимыми для укрепления сердечно-сосудистой системы. Включение в рацион печени поможет снизить «плохой» холестерин и поддерживать в норме «хороший», что является отличной профилактикой инсульта.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

В свою очередь, капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл и капитан сборной Англии Гарри Кейн любят гольф. Футболисты утверждают, что этот вид спорта помогает им отвлечься от футбола, проясняет разум и улучшает психическое здоровье. И Хиллиард уверена: гольф действительно повышает выносливость, мышечный тонус и позволяет контролировать массу тела.

И наконец, молодой британский защитник Трент Александер-Арнольд играет в шахматы, что дает ему преимущество на поле и развивает стратегическое мышление. А для улучшения периферийного зрения и скорости реакции он прибегает к тренировкам в виртуальной реальности. Спортивный диетолог объяснила, что шахматы действительно помогают лучше справляться со стрессом, так как учат терпению и развивают навыки поиска различных решений одной и той же проблемы.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко предупредила мужчин о понижающих тестостерон продуктах. По ее словам, негативно влияют на уровень главного мужского гормона орехи, гречка и бобы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило обмен военнопленными с Украиной
США выделили Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
В Госдуме назвали «русских хакеров» героями и предложили присваивать им звания
Россиянина задержали за убийство друга ударом ножа в бедро
В Совфеде прокомментировали поход Киева против православия
На Украине зафиксировали перебои с интернетом
Раскрыты одобренные экспертом секреты здоровья известных футболистов
Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет удачного брака
«Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине
Сборная Германии проиграла Японии на старте чемпионата мира-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.