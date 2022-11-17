Диетолог предупредила мужчин о понижающих тестостерон продуктах

Врач Кононенко: гречка, бобы и орехи снижают уровень тестостерона у мужчин

Уровень тестостерона у мужчин снижают орехи, гречка и бобы, рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко. Об этих и других понижающих тестостерон продуктах она предупредила в беседе с «Москвой 24».

По словам Кононенко, мужчинам с пониженным уровнем тестостерона стоит избегать употребления продуктов, богатых бета-ситостеролом — веществом, снижающим активность фермента 5-альфа-редуктазы, который ускоряет превращение тестостерона в его биологически активную форму. «Много бета-ситостерола в гречке, белом длиннозерном рисе, овсе, перловке и ржаной крупе. Богаты им бобы, арахис, горох, фасоль и чечевица», — уточнила она.

Также, продолжила диетолог, бета-ситостерола много в орехах: грецких, кедровых, бразильских, кешью, фисташках, фундуке, миндале, кунжуте и макадамии. Высоко содержание этого вещества, добавила Кононенко, и в растительных маслах — подсолнечном, оливковом, кукурузном, льняном, кунжутном и тыквенном. Кроме того, он содержится в укропе, семенах подсолнечника, облепихе, кукурузе и авокадо, перечислила диетолог.

При этом, подчеркнула она, ограничивать употребление этих продуктов стоит только в тех случаях, если анализ крови показал действительно низкий уровень тестостерона. «В норме уровень тестостерона должен быть выше 12 нмоль/л. Показатели от восьми до 12 нмоль/л требуют дополнительной медицинской диагностики. Если же цифры ниже 8 нмоль/л — это бесспорный дефицит, требующий терапии», — заключила она.

Ранее уролог Сергей Громов перечислил россиянам продукты, которые необходимо ввести в рацион для сохранения мужского здоровья. По словам Громова, мужчинам нужно есть орехи, овощи, говяжью печень, отказаться от алкоголя и сахара.