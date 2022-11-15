Уролог перечислил россиянам продукты для мужского здоровья

Уролог Громов: для мужского здоровья нужно есть говяжью печень, орехи и другие продукты

Для сохранения мужского здоровья нужно есть орехи, овощи, говяжью печень, отказаться от алкоголя и сахара, рассказал врач-уролог Сергей Громов. В беседе с News.ru он перечислил россиянам эти и другие продукты, которые необходимо ввести в рацион.

В рационе, уточнил врач, должны присутствовать животные и растительные белки: мясо птицы, рыба, бобовые и крупы, а также продукты, богатые цинком, — морепродукты, орехи, тыквенные семечки, кунжут. «Горсть тыквенных семечек или орехов может содержать суточную норму цинка. Также цинком богата говяжья печень, какао-порошок, твердый сыр», — подчеркнул Громов, добавив, что цинк играет важную роль в нормальной работе простаты, выработке мужского гормона тестостерона, инсулина и гормона роста.

Полезными для мужчин уролог также назвал витамины А и Е, которых, как и цинка, много в растительных маслах, орехах и семечках. В пищу, продолжил врач, нужно также употреблять сложные углеводы в качестве источника энергии: цельнозерновые крупы, бобовые, овощи и фрукты.

От сахара, предостерег Громов, стоит отказаться. «Его добавляют везде, даже при приготовлении сухариков, соленых крекеров и прочей бесполезной еды. Забудьте про фастфуд, колбасы, сделанные неизвестно из чего, полуфабрикаты», — сказал Громов, назвав эти продукты прокладывающими путь к ожирению и диабету второго типа. Кроме того, он посоветовал не употреблять алкоголь, не курить и чаще заниматься спортом.

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