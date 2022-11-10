Россиян предупредили о разнообразном губительном воздействии порно на потенцию

Андролог Садыков: просмотр порнофильмов может привести к эректильной дисфункции

Просмотр порнофильмов может привести к разнообразным проблемам с потенцией, в частности, к преждевременной эякуляции и эректильной дисфункции, предупредил уролог-андролог Гусейин Садыков. Почему воздействие порно может быть губительным, он объяснил в беседе с «Газетой.Ru».

«Просмотры порнофильмов, если это не сопровождается половым актом, провоцируют застой секрета в предстательной железе и семенных пузырьках. При частом повторении это приводит к развитию серьезных сексуальных нарушений», — сказал врач россиянам.

Кроме того, андролог предостерег мужчин и от частых мастурбаций. Он заявил, что такие сексуальные разрядки также могут спровоцировать преждевременное семяизвержение. Также, продолжил он, устоявшаяся привычка мастурбировать может вызвать психогенную эректильную дисфункцию.

Ранее пользовательница форума Mumsnet раскрыла список требований, которые выдвинул ей муж для того, что секс стал, по его мнению, более качественным. В комментариях под публикацией раскритиковали большинство советов мужчины, хотя и признали справедливость некоторых из них.