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05:00, 10 ноября 2022Забота о себе

Россиян предупредили о разнообразном губительном воздействии порно на потенцию

Андролог Садыков: просмотр порнофильмов может привести к эректильной дисфункции

Фото: Shutterstock

Просмотр порнофильмов может привести к разнообразным проблемам с потенцией, в частности, к преждевременной эякуляции и эректильной дисфункции, предупредил уролог-андролог Гусейин Садыков. Почему воздействие порно может быть губительным, он объяснил в беседе с «Газетой.Ru».

«Просмотры порнофильмов, если это не сопровождается половым актом, провоцируют застой секрета в предстательной железе и семенных пузырьках. При частом повторении это приводит к развитию серьезных сексуальных нарушений», — сказал врач россиянам.

Кроме того, андролог предостерег мужчин и от частых мастурбаций. Он заявил, что такие сексуальные разрядки также могут спровоцировать преждевременное семяизвержение. Также, продолжил он, устоявшаяся привычка мастурбировать может вызвать психогенную эректильную дисфункцию.

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Александра Лисица
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