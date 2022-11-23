ФСБ сообщила о предотвращении диверсий в Воронежской области

В Воронежской области предотвратили диверсии на энергетических и военных объектах

ФСБ сообщила о предотвращении диверсий на энергетических и военных объектах Воронежской области. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, силовики попытались захватить главаря и двух его сообщников в момент извлечения ими диверсионных средств из тайника на окраине Воронежа. Однако подозреваемые оказали активное сопротивление и в ходе боя были уничтожены спецназом ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии», — рассказали в ФСБ.

В ходе обыска силовики изъяли готовые к применению взрывные устройства и их компоненты, а также холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра и средства конспиративной связи.