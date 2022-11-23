«Газель» насмерть переехала российскую пенсионерку и попала на видео

В Башкирии «Газель» насмерть переехала пенсионерку на Гурьевском рынке

В Башкирии водитель «Газели» насмерть переехал пенсионерку. Случившееся попало на камеры наружного наблюдения. Кадры в среду, 23 ноября, публикует Telegram-канал Mash Batash.

Пожилая россиянка медленно шла по центру дороги. В это время водитель грузовика сдавал назад для разгрузки товара и не заметил пешехода. Он подумал, что наехал на один из поддонов, которые разбросаны на рынке.

Пенсионерка скончалась на месте.

В октябре пешехода в Новоусманском районе Воронежа переехали три машины подряд после того, как он перешел трассу в неположенном месте.