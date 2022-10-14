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11:45, 14 октября 2022Россия

Россиянина насмерть переехали три машины подряд

Пешехода в Новоусманском районе Воронежа насмерть переехали три машины подряд

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пешехода в Новоусманском районе Воронежа переехали три машины подряд после того, как он перешел трассу в неположенном месте. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба главного управления регионального МВД.

Согласно предварительным данным, 30-летний россиянин переходил автодорогу «Воронеж-Нововоронеж» на 21 километре. Его сбил «Форд Эксплорер», а затем переехали следовавшие за ним «Шевроле Нива» и «Шкода Октавия».

От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о водителе мусоровоза, который сбил детей, перебегавших дорогу в неположенном месте. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а местные жители подписали петицию с просьбой освободить россиянина от наказания.

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Варвара Родикова
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