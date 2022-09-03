Жители Подмосковья вступились за задавившего двух детей водителя мусоровоза

В Подмосковье жители вступились за задавившего двух детей в Истре водителя мусоровоза

Жители Подмосковья вступились за водителя мусоровоза, который в Истре сбил двух девочек. Они создали петицию, она опубликована на сайте change.org.

«Просим освободить от уголовной ответственности водителя мусоровоза , сбившего детей по нелепой случайности в городе Истра 01.09.2022», — говорится в подписи к петиции. В настоящий момент ее подписали 7963 человека.

Там также сказано, что водитель не мог видеть переходивших дорогу в неположенном месте детей. По мнению составителей петиции, ответственность за случившееся лежит на родителях несовершеннолетних.

Авария под Москвой произошла в четверг, 1 сентября. Мусоровоз сбил двух детей трех и пяти лет, которые без матери переходили дорогу. Трехлетний ребенок погиб. Следователи возбудили уголовное дело.

Полиция задержала мужчину, который был за рулем мусоровоза. Им оказался, как сообщают СМИ, 33-летний житель Пензенской области. В областном Минздраве заявили, что пострадавшая при наезде мусоровоза девочка находится в состоянии средней тяжести. 2 сентября ребенка выписали.

