Момент наезда мусоровоза на девочек в Подмосковье попал на видео

Появилось видео наезда мусоровоза на двух девочек в подмосковной Истре 1 сентября

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент наезда мусоровоза на двух девочек в подмосковной Истре. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль останавливается перед перекрестком и собирается повернуть. В этот момент дорогу переходят две девочки, на которых наезжает мусоровоз. После этого к ним подбегают несколько очевидцев, которые пытаются помочь детям.

О произошедшем в подмосковной Истре на улице Ленина стало известно ранее в четверг, 1 сентября. В результате происшествия пятилетняя девочка погибла на месте, а ее трехлетнюю сестру госпитализировали.