Оценено влияние потолка цен на российский газ на выручку «Газпрома»

Аналитик Демидов: «Газпром» не пострадает от введения потолка цен на российский газ

«Газпром» не пострадает от введения предложенного Европейской комиссией (ЕК) потолка цен на российский газ, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Влияние установления предельной верхней цены на газ из РФ он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее ЕК предложила установить потолок цен на энергоресурс на уровне 275 евро за мегаватт-час, или около 3000 долларов за тысячу кубометров по текущему курсу.

По мнению эксперта, потолок цен на этом уровне никак не помешает «Газпрому» дальше получать выручку либо поставлять газ. «Очень странно, что Европа ставит такой предел в то время, как цена "Газпрома" на данный момент, скорее всего, варьируется где-то в пределах от 1000 до 1500 долларов за тысячу говорит кубометров, что в два раза ниже, чем этот потолок», — высказался аналитик.

В этом году цена газа достигала 3000-3500 долларов за тысячу кубометров, но это были самые высокие цены за всю историю его продаж, отметил Демидов.

Я сомневаюсь, что в этом году будет такая цена. Я допускаю, что она может подняться к 2000 [долларов], может быть, будет 2000 с небольшим где-нибудь в январе, но не думаю, что она поднимется к 3000. Вот в следующем году, следующий зимой, она вполне может достичь этой цифры, но это решение о потолке цен было принято на год. Посмотрим, продлят ли его Владимир Демидов аналитик

«Я подозреваю, что цена в 275 евро является той самой ценой, после которой не просто производство в Европе становится нерентабельно, но уже становится крайне нерентабельно отопление инфраструктуры, которая является крайне важной, то есть это люди, больницы, школы и так далее. То есть это то, что Европа уже не сможет потянуть финансово. Именно поэтому ставится предел там. Таким образом, они как бы ограничивают, с одной стороны, Россию и других поставщиков, которые продают по этой схеме, но, с другой стороны, в общем-то, до этой цены еще надо дожить», — объяснил он.

Предложенным ЕК потолком цен на газ оказались недовольны в странах ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива. В европейской энергетической бирже ICE высказались против любого ценового предела, заявив, что это может «привести к значительному увеличению маржи, что рискует дестабилизировать рынок».