Россиянам объяснили одну странность в работе поисковика Google

В «Коде Безопасности» объяснили выдачу Google меньшего числа сайтов при поиске экономией

Поисковик Google выдает на каждый запрос намного меньшее количество результатов, чем указано под строкой поиска, так как экономит ресурсы. Так странность в работе поисковика «Ленте.ру» объяснил руководитель отдела продвижения продуктов российской компании «Код безопасности» Павел Коростелев.

Отвечая на вопрос о том, почему в результатах на некоторые поисковые запросы в Google утверждается, что поисковик нашел миллионы результатов, хотя в действительности пользователь имеет возможность изучить только несколько десятков страниц, специалист отметил, что всю необходимую информацию чаще всего находят на первых страницах.

«Поэтому Google посчитал: если до дальних страниц доходит низкий процент пользователей, то зачем тратить ресурсы на выдачу нескольких миллиардов страниц, которые мало чем друг от друга отличаются и имеют низкий индекс цитируемости», — рассказал Коростелев. По его словам, в связи с этим компания решила остановиться на «максимально разумном количестве выдаваемых порталов».

На тот факт, что Google при попытке поиска фактически выдает намного меньше результатов, чем заявляет изначально, ранее неоднократно обращали внимание пользователи Twitter и Reddit. Так, один из юзеров рассказал, что совершил поиск по запросу «изменения климата», в результате чего Google оценил количество найденных результатов в 942 миллиона. Однако, когда пользователь принялся перелистывать страницы с выданными сайтами, поисковик снизил первоначальное число до 189 результатов.

Ранее россиянам также назвали способы узнать о поисках своего имени в сети. Генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов заявил, что для этого можно сделать запрос в поисковой системе Google или «Яндекс».