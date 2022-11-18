Раскрыты способы узнать о поисках информации о себе в интернете

Эксперт Арбузов заявил, что через запрос в Google можно узнать, ищут ли человека в сети

Генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов заявил, что сегодня практически каждый пользователь может выяснить, искал ли кто-нибудь в интернете информацию о нем. В комментарии агентству «Прайм» он раскрыл способы узнать о поисках своего имени в сети.

По словам эксперта, выяснить, ищут ли человека в сети, можно через запрос в поисковой системе Google или «Яндекс». Как уточнил Арбузов, для этого нужно вбить в поиск свои фамилию, имя и отчество. «Если при вводе в подсказках появляются ваши ФИО, или в результатах поиска есть варианты, которые содержат персональные данные человека, есть вероятность, что информацию действительно пытались найти посторонние лица», — сказал он.

В то же время появление в подсказках ФИО не всегда означает, что человека ищут. Эксперт объяснил, что некоторые сайты в автоматизированном режиме собирают данные о людях, например, о генеральных директорах компаний и индивидуальных предпринимателях.

Арбузов также сообщил, что существуют специальные сервисы, которые действительно помогают узнать, искал ли кто-то человека в интернете. Так, в мессенджере Telegram есть боты, которые собирают данные о людях, их активности в интернете, социальных сетях и так далее. Некоторые из них позволяют узнать, сколько раз искали информацию о том или ином человеке.

Однако узнать, кто конкретно ищет того или иного человека в сети, простому пользователю нельзя, добавил гендиректор INPRO.digital.

Ранее специалист по информационной безопасности Ксения Трохимец назвала самые распространенные ошибки, которые совершают россияне в интернете. В список она включила отказ обновлять антивирус и использование одного пароля для нескольких учетных записей.