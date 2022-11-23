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15:14, 23 ноября 2022Наука и техника

Графен заменит кремний в полупроводниках

Wccftech: китайские компании собрались заменить кремний в процессорах графеном

Фото: Shutterstock

Китайские компании намерены заменить кремний на графен в полупроводниках. Об этом сообщает издание Wccftech.

По словам журналиста, в Китае собрались изменить устройство процессоров на Международной конференции по инновациям в области графена. Специалисты отметили, что графен прочнее кремния и потребляет меньше энергии, а также позволит повысить производительность чипов примерно в десять раз.

На конференции было отмечено, что графен обладает исключительно высокой подвижностью электронов благодаря поверхности, состоящей из небольшого количества примесей. Также этот материал в двести раз прочнее стали, имеет высокую тепло- и электропроводность, весит крайне мало — менее одного миллиграмма на квадратный метр.

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По словам специалистов, ключевой недостаток графена заключается в высокой стоимости материала. Однако представители Chint Group, Шанхайского института электрических кабелей, Шанхайской функциональной платформы технологий графеновой промышленности пообещали объединиться для налаживания производства графеновых процессоров.

Журналисты Wccftech отметили, что первые графеновые процессоры появились больше 10 лет назад. Так, в 2010 году IBM представила концепт подобного чипа, работающего на частоте до 100 гигагерц. Однако из-за высокой стоимости проекта от производства графенового процессора решили отказаться.

В ноябре 2017 года Samsung разработала аккумулятор с использованием графена, который позволяет зарядить смартфон за 12 минут. По словам специалистов, графеновые шарики также потенциально могут найти применение в электромобилях

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Андрей Ставицкий
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