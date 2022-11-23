В России разрешат устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах

МЧС России разрешит устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах с 1 декабря

В России разрешат устанавливать хамамы и частные солярии в квартирах жилых домов. При этом запрет на размещение в жилье бань и саун останется, сообщает РИА Новости.

Поправки уже внесли в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Нововведения вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

«В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — отмечается в документе.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан назвала причины отказа от загара в солярии. Она призвала людей с пигментными пятнами, невусами кожи тела и волосистой части головы, хроническими заболеваниями кожи, повышенным артериальным давлением воздержаться от получения такой услуги.