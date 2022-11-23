Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:44, 23 ноября 2022Среда обитания

В России разрешат устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах

МЧС России разрешит устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах с 1 декабря
СюжетПожары в России

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

В России разрешат устанавливать хамамы и частные солярии в квартирах жилых домов. При этом запрет на размещение в жилье бань и саун останется, сообщает РИА Новости.

Поправки уже внесли в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Нововведения вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

«В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа "хамам" и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах)», — отмечается в документе.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан назвала причины отказа от загара в солярии. Она призвала людей с пигментными пятнами, невусами кожи тела и волосистой части головы, хроническими заболеваниями кожи, повышенным артериальным давлением воздержаться от получения такой услуги.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США заявили о нежелании Запада допускать прямых переговоров России и Украины
Тайвань зафиксировал приближение к острову истребителей и кораблей Китая
Раскрыты подробности новых итогов расследования по MH17
Еврокомиссия предложила предельную верхнюю цену на российский газ
Россиян предупредили о частой и опасной ошибке при включении обогревателя
Женщина воссоединилась с мужем после трехлетней разлуки и умерла в тот же день
Россияне променяли культурный досуг на сладости и алкоголь
Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье
Пробежка москвича в шортах по зимней улице попала на видео
В России разрешат устанавливать частные хамамы и солярии в квартирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.