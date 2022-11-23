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17:55, 23 ноября 2022Культура

Блогерша Ивлеева заявила о намерении продолжить карьеру в кино

Телеведущая Анастасия Ивлеева заявила о том, что хочет продолжить карьеру в кино

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева заявила о том, что планирует продолжить карьеру в кино. Об этом артистка сообщила в беседе с «Газетой.ру».

Звезда, исполнившая главную роль в сериале «Монастырь», отметила, что пока не знает, каких персонажей будет играть в будущем: «Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать».

Телеведущая добавила, что участие в создании сериала далось ей тяжелее, чем съемки контента в интернете.

«Актерская игра для меня совершенно новое детище. И поскольку я играю не себя саму, а персонажа, другого человека, приходилось вживаться, нащупывать какие-то приемы, которые мне помогут воплотить замысел в жизнь», — подчеркнула блогерша.

Ранее популярный телеведущий Оскар Кучера назвал Ивлееву лидером движения невоспитанных женщин.

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Анастасия Астахова
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