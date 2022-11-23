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11:57, 23 ноября 2022Путешествия

Туристы едва не погибли от лавовых бомб при попытке снять извержение на Камчатке

Туристы слишком близко подошли к Ключевской сопке ради кадров извержения и едва не погибли

Фото: Shutterstock

На Камчатке туристы едва не погибли от вулканических бомб при попытке снять извержение на Ключевской сопке. Об этом сообщает «Пятый канал».

Согласно информации издания, путешественники максимально близко подошли к кратеру вулкана, чтобы сделать красивые кадры, и им пришлось уворачиваться от крупных лавовых сгустков, которые могут подлететь на 200-300 метров.

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Спасатели рекомендовали не рисковать жизнью ради фотографий, поскольку в любой момент на вулкане может начаться сильное извержение. «Ближе, чем на 20 километров подходить к вулкану смертельно опасно», — говорится в сюжете.

Ранее в ноябре спасатели на Камчатке посоветовали туристам не приближаться к вулкану Шивелуч, где ученые прогнозируют мощное извержение. Эксперты отметили, что извержение опасно как для туристов, совершающих пешее восхождение на вулканы в период извержений, так и для любителей экстрима, посещающих вулканы на арендованных малых воздушных судах.

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Полина Дерр
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