Туристы едва не погибли от лавовых бомб при попытке снять извержение на Камчатке

Туристы слишком близко подошли к Ключевской сопке ради кадров извержения и едва не погибли

На Камчатке туристы едва не погибли от вулканических бомб при попытке снять извержение на Ключевской сопке. Об этом сообщает «Пятый канал».

Согласно информации издания, путешественники максимально близко подошли к кратеру вулкана, чтобы сделать красивые кадры, и им пришлось уворачиваться от крупных лавовых сгустков, которые могут подлететь на 200-300 метров.

Спасатели рекомендовали не рисковать жизнью ради фотографий, поскольку в любой момент на вулкане может начаться сильное извержение. «Ближе, чем на 20 километров подходить к вулкану смертельно опасно», — говорится в сюжете.

Ранее в ноябре спасатели на Камчатке посоветовали туристам не приближаться к вулкану Шивелуч, где ученые прогнозируют мощное извержение. Эксперты отметили, что извержение опасно как для туристов, совершающих пешее восхождение на вулканы в период извержений, так и для любителей экстрима, посещающих вулканы на арендованных малых воздушных судах.