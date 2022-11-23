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13:30, 23 ноября 2022Бывший СССР

Казахстан попросил Россию отреагировать на негативные заявления о республике

В МИД Казахстана попросили Россию отреагировать на негативные заявления о республике
Роман Василенко

Роман Василенко. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко попросил Россию отреагировать на негативные заявления экспертов о республике, которые транслируются на телевидении. Его слова передает РИА Новости.

«Мы считаем, что они [заявления], во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», — сообщил он. Как утверждает Василенко, руководство внешнеполитического ведомства, спикеры парламента и другие государственные деятели неоднократно высказывались по поводу подобных заявлений и различных «говорящих голов».

Агентство уточнило, что в сети распространяется фрагмент видео из передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», на котором политолог Дмитрий Дробницкий обратился к собеседникам и сказал, что «следующая проблема — это Казахстан». По его мнению, в республике могут начаться «нацистские процессы», как на Украине.

В январе 2022 года в Казахстане отреагировали на слухи о смерти бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Тогда экс-глава партии ЛДПР Владимир Жириновский также предположил, что политик давно умер и был похоронен. На эту мысль его натолкнуло долгое отсутствие Назарбаева на публике.

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Кристина Есикова
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