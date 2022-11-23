Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы

Власти сообщили об отключении Хмельницкой АЭС от энергосистемы Украины 23 ноября

Энергоблоки Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) отключили от энергосистемы. Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий.

Причиной отключения стали массовые атаки по объектам энергетики страны, объяснил Гамалий.

По словам представителя местных властей, из-за ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры напряжение отсутствует в большинстве общин области. Кроме того, часть Хмельницкого осталась без воды.

Ранее стало известно об аварийной остановке работы энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Причины в настоящий момент устанавливаются.