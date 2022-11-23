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16:43, 23 ноября 2022Бывший СССР

Энергоблоки Хмельницкой АЭС отключили от энергосистемы

Власти сообщили об отключении Хмельницкой АЭС от энергосистемы Украины 23 ноября

Фото: ООО «Медиа-центр «Голос Подолья» / ТАСС

Энергоблоки Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) отключили от энергосистемы. Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий.

Причиной отключения стали массовые атаки по объектам энергетики страны, объяснил Гамалий.

По словам представителя местных властей, из-за ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры напряжение отсутствует в большинстве общин области. Кроме того, часть Хмельницкого осталась без воды.

Ранее стало известно об аварийной остановке работы энергоблоков Южно-Украинской АЭС. Причины в настоящий момент устанавливаются.

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Алевтина Запольская
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