Энергоблоки Южно-Украинской АЭС остановлены

На Южно-Украинской АЭС 23 ноября произошла аварийная остановка энергоблоков

Энергоблоки Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) были аварийно остановлены. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

Причины в настоящий момент устанавливаются.

Ранее главы администраций Киевской и Винницкой областей Украины подтвердили ракетные удары по критическим объектам Украины.

В результате ударов в некоторых районах Киева пропали электричество и вода.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Вскоре стало известно о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и оккупированном Украиной российском Херсоне.

