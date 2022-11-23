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15:57, 23 ноября 2022Бывший СССР

Энергоблоки Южно-Украинской АЭС остановлены

На Южно-Украинской АЭС 23 ноября произошла аварийная остановка энергоблоков
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Leo211 / Wikimedia

Энергоблоки Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) были аварийно остановлены. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

Причины в настоящий момент устанавливаются.

Ранее главы администраций Киевской и Винницкой областей Украины подтвердили ракетные удары по критическим объектам Украины.

В результате ударов в некоторых районах Киева пропали электричество и вода.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Вскоре стало известно о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и оккупированном Украиной российском Херсоне.

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Варвара Кошечкина
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