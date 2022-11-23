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11:27, 23 ноября 2022Моя страна

В заповеднике Приморья туристы обнаружили нового котенка леопарда

В нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка туристов зафиксировала нового детеныша леопарда

В национальном парке «Земля леопарда» фотоловушка, установленная туристами, зафиксировала нового детеныша самого редкого леопарда планеты — дальневосточного. Соответствующая видеозапись появилась на YouTube-канале учреждения.

На кадрах можно увидеть, как самка краснокнижного леопарда осторожно двигается среди деревьев, внимательно осматривая местность. Затем в обзор камеры попадает котенок. Детеныш повторяет движения матери, обнюхивает землю и озирается по сторонам, после чего убегает вслед за родственницей.

Специалисты нацпарка изучили полученную от туристов запись и смогли идентифицировать мать нового котенка. Ей оказалась молодая самка, которая ранее появлялась в системе фотомониторинга лишь однажды. Животному дали «паспорт», присвоив собственный номер взрослого леопарда — Leo 263F. О появлении у нее потомства ученые не знали. Кроме того, научные сотрудники «Земли леопарда» установили, что ее детенышу около четырех месяцев.

Отмечается, что видеозапись была сделана во время многодневного тура в старейшем заповеднике Дальнего Востока — «Кедровая падь». Группа туристов в составе Team Trip путешественника и фотографа Михаила Коростелева обнаружила детеныша с помощью фотоловушки под руководством профессионального гида заповедника Петра Сонина.

«Я не раз посещал заповедник, но впервые моя ловушка поймала леопарда с детенышем. И вдвойне радостно, что благодаря этим кадрам леопард получил паспорт!» — поделился своими впечатлениями Коростелев.

Ранее приморский нацпарк «Земля леопарда» показал полет котенка дальневосточного леопарда Leo 260M. В учреждении объяснили, что котенок попал на видео в момент атаки на невидимую добычу. Специалисты отметили, что такое поведение нормально для молодого и активного зверя.

Варвара Кошечкина
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