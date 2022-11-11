Приморский нацпарк показал «летающего» котенка леопарда

Нацпарк «Земля леопарда» в Приморье показал «летающего» котенка леопарда

Приморский нацпарк «Земля леопарда» показал полет котенка дальневосточного леопарда Leo 260M. Видеозапись опубликована на YouTube-канале нацпарка.

В учреждении объяснили, что котенок попал на видео в момент атаки на невидимую добычу.

«Видео продемонстрировало, что котенок в отличной физической форме и полон энергии. Сначала он слегка обнимает лапой молодое дерево, приоткрывая пасть. А потом с внезапной стремительностью подпрыгивает, подобно лемуру, и забавно растопыривает лапы», — говорится в публикации.

В «Земле леопарда» отметили, что такое поведение нормально для молодого и активного зверя.

Котенка Leo 260M в начале августа нашли у границ нацпарка «Земля леопарда», Специалисты предполагают, что он отбился от матери. Сейчас леопарду около восьми месяцев. В октябре завершился первый этап его реабилитации, в начале ноября котенка выпустили в вольер, где условия максимально приближены к дикой природе.