Спасенный в российском регионе детеныш леопарда научился охотиться

Спасенный в Приморье детеныш дальневосточного леопарда научился охотиться

Спасенный в Приморье дальневосточный леопард успешно прошел первый этап реабилитации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на нацпарк «Земля леопарда».

«В Центре реабилитации котенок с присвоенным номером Leo 260M к восьмому месяцу жизни превратился в здорового и активного хищника, который постоянно перемещается по своей территории. Он вырос и научился охотиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для подготовки к возвращению на волю маленькому хищнику необходимо больше открытого пространства.

Котенка планируют выпустить в вольер в начале ноября — несколько лет назад там содержался один из самых известных леопардов России — Leo 80M Николай, спасенный от браконьеров, герой популярного документального фильма «Лео-80. История одного леопарда».

Чтобы наблюдать за поведением котенка, в вольере установят десяток фотоловушек. Также туда выпустят различных мелких животных. Условия жизни будут максимально приближены к диким.