Лукашенко вспомнил о «старом друге» Порошенко и разыгравших его пранкерах

Президент Белоруссии Лукашенко вспомнил, как российские пранкеры разыграли Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бывшего украинского лидера Петра Порошенко «старым другом» и вспомнил, как того разыграли российские пранкеры. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам белорусского президента, в 2014 году, когда конфликт на Украине только начинал разгораться, ему поступило предложение организовать переговоры в Минске.

«Все, сели за стол переговоров, договорились, якобы начали выполнять. Вован и Лексус дернули нашего старого друга, Петра Порошенко, он рассказал — плевать на Минские соглашения, я, говорит, их подписывал, зная, что выполнять их не буду. Он их и не выполнял», — рассказал Лукашенко.

Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что поговорили с Порошенко от имени посла США в России Майкла Макфола. В ходе разговора бывший президент признался, что подписание Минских соглашений было нужно, чтобы выиграть время и усилить боеспособность украинской армии при поддержке НАТО.