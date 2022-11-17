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18:16, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Порошенко назвал причину подписания Украиной Минских соглашений

Порошенко заявил, что Украина подписала Минские соглашения, чтобы выиграть время

Фото: Piotr Molecki / AP

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола позвонили экс-президенту Украины Петру Порошенко. В ходе беседы политик назвал причину подписания Киевом Минских соглашений. Запись разговора доступна на канале пранкеров на Rutube.

Порошенко заявил, что Минские соглашения были нужны, чтобы выиграть время и усилить боеспособность украинской армии при поддержке Североатлантического альянса.

«Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум четыре с половиной года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе», — высказался он.

В разговоре с Вованом и Лексусом Порошенко также сообщил о значительном превосходстве России над Украиной в авиации. Политик констатировал, что у России в десять раз больше артиллерии и в 30 раз больше боеприпасов, чем у Украины.

Минские соглашения — документ для урегулирования ситуации в Донбассе. В 2014 году в столице Белоруссии были подписаны первые Минские соглашения, а в 2015 году — вторые. За семь лет пункты документа так и не были выполнены, и переговорный процесс заглох. В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, основной задачей которой он назвал защиту жителей Донбасса.

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Олег Давыдов
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