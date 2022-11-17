Порошенко рассказал о значительном превосходстве России над Украиной в авиации

Порошенко рассказал пранкерам о значительном превосходстве России над Украиной в воздухе

Бывший президент Украины Петр Порошенко в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые притворились экс-послом США в России Майклом Макфолом, рассказал о том, что Украина значительно уступает России в авиации. Запись их беседы опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.

В начале пранкеры от лица Макфола поинтересовались у Порошенко, какая помощь от США особенно нужна Киеву. Бывший президент Украины заявил, что в данный момент необходимо прикладывать усилия, «чтобы сохранить единство внутри страны», а также призвал к созданию «глобальной антипутинской коалиции».

Кроме того, Порошенко попросил у собеседника оружия. «У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство. И в первую очередь это зенитные ракеты, в том числе в зоне нашей контрнаступательной операции», — констатировал экс-президент.

В разговоре с Вованом и Лексусом Порошенко также рассказал, какое оружие поставляют Украине страны Запада. «На юге вся артиллерия западного калибра, большая часть артиллерии поставляется США. На востоке у нас много техники, включая HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы», — подчеркнул бывший президент Украины. Он добавил, что никакие успехи украинской армии не были бы возможны без помощи Вашингтона.