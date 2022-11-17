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15:23, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Порошенко раскрыл масштабы поставок американского оружия на Украину

Порошенко заявил Вовану и Лексусу, что армия Украины обязана своими успехами поддержке США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися экс-послом США в России Майклом Макфолом, заявил, что украинская армия обязана своими успехами поддержке США. Запись разговора, в котором политик раскрыл масштабы поставок американского оружия, опубликована на их канале на видеохостинге Rutube.

В ходе разговора Порошенко рассказал пранкерам, какое оружие поставляют Украине страны Запада, в частности, США, Великобритания и Италия. «Сейчас я сотрудничаю со многими бригадами, поставляю спецтехнику. (...) Мы поставляем [на Украину] беспилотники, БТРы, новый БТР из Италии — MLS Shield, поставляем БТР Spartan из Великобритании, отличный проект по дронам, беспилотникам», — уточнил политик.

Экс-президент также подчеркнул, что успех украинской армии был бы невозможен без поддержки Вашингтона. «На юге вся артиллерия западного калибра, большая часть артиллерии поставляется США. На востоке у нас много техники, включая HIMARS и комплексы радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы», — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Вован и Лексус позвонили от имени Макфола бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову. В беседе с ними бывший украинский экс-министр рассказал о коррупции на Украине. Также он предрек украинцам тяжелую зиму.

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Олег Давыдов
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