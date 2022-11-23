Мошенники похитили у россиян почти четыре миллиарда рублей

ЦБ: мошенники похитили у россиян почти четыре миллиарда рублей в третьем квартале

Кибермошенники похитили у клиентов российских банков в третьем квартале на 24 процента больше денег, чем годом ранее, — почти 4 миллиарда рублей, говорится на сайте ЦБ.

В третьем квартале Банк России инициировал блокировку 3932 противоправных сайтов, а за девять месяцев — более 10 тысяч. Это почти на 68 процентов больше, чем годом ранее. Доля возврата средств оказалась всего 3,4 процента (134,3 миллиона рублей) от общей суммы хищений.

Регулятор инициировал также блокировку более 280 тысяч телефонных номеров, которые использовались для мошеннических действий. Это превышает аналогичный показатель прошлого года в десять раз.

Как рассказал ранее зампред правления Сбера Станислав Кузнецов, рекордная сумма, украденная мошенниками у жертвы за один телефонный звонок, в этом году составила 150 миллионов рублей.