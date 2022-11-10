Мошенники умудрились украсть 150 миллионов рублей за один телефонный звонок

«Известия»: мошенники украли у жертвы 150 миллионов рублей за один телефонный звонок

Рекордная сумма, украденная мошенниками у жертвы за один телефонный звонок, в этом году составила 150 миллионов рублей, рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов. Его слова передают «Известия».

«Это клиент кредитной организации, которая входит в двадцатку крупнейших банков России», — пояснил он. Кузнецов добавил, с точки зрения сценариев обмана, самый распространенный — якобы безопасный счет, на который злоумышленники убеждают перевести деньги и узнают таким образом данные клиента. Также мошенники все больше концентрируются на мессенджерах, умудряясь красть большие суммы денег, отметил зампред правления Сбера.

Ранее стало известно, что дочь экс-вице-президента Газпромбанка Валерия Серегина Варвара отдала мошенникам 49 миллионов рублей. 20-летней девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что преступники списывают с ее счета деньги, и предупредил о последствиях. После этого родственнице Серегина перезвонили якобы из банка и сказали, что данную ситуацию можно исправить, переведя сбережения на другой счет.