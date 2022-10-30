Дочь экс-вице-президента Газпромбанка отдала мошенникам 49 миллионов рублей

Дочь экс-вице-президента Газпромбанка Серегина отдала мошенникам 49 миллионов рублей

Дочь экс-вице-президента Газпромбанка Валерия Серегина Варвара отдала мошенникам 49 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал издания Mash.

20-летней девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что преступники списывают с ее счета деньги, и предупредил о последствиях. После этого родственнице Серегина перезвонили из банка и сказали, что данную ситуацию можно исправить, переведя сбережения на другой счет.

Однако сотрудники отделения Газпромбанка, куда потом она обратилась, позвонили ее матери и рассказали, что это были мошенники. Та, в свою очередь, заблокировала карту дочери и доступ к приложению банка. Несмотря на это, девушка купила в ближайшем салоне новый телефон, загрузила приложение банка, с которого поступали звонки, и перевела 49 миллионов рублей.

Ранее в Москве телефонные мошенники заставили 72-летнего пенсионера продать квартиру и перевести им 12 миллионов рублей.