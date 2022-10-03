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Мошенники заставили российского пенсионера перевести им 12 миллионов рублей

В Москве мошенники заставили пенсионера продать квартиру и отдать им 12 миллионов рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве телефонные мошенники заставили 72-летнего пенсионера продать квартиру и перевести им 12 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Аферисты позвонили пожилому мужчине и представились сотрудниками ФСБ и Центробанка России, после чего потребовали снять деньги и отправить им на счет якобы на временное хранение. После этого мошенники сказали пенсионеру оформить кредит и отдать полученные деньги также для того, чтобы их сохранить.

Кроме того, злоумышленники убедили жертву продать квартиру в районе Теплый Стан, а вырученные деньги также перевести на «безопасный счет».

В итоге потерпевший остался без жилья, а лжесиловики перестали выходить на связь. Полиция возбудила дело о мошенничестве, по ней подельникам грозит до 10 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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